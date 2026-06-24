スウェーデン戦ではオランダ戦と同じ最終ラインが並ぶか(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグも現地時間6月23日に2戦目が終了。24日からは3戦目に入る。ここまでオランダ、チュニジアに1勝1分けの勝ち点4でF組2位につける日本代表も25日には第3戦・スウェーデン戦（ダラス）を迎える。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る決勝トーナメント以降の勝ち上がりや