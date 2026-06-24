LGBTQなど性的マイノリティーへの理解を深める「金沢プライドウィーク」が今年も10月に開催されることになりました。性的マイノリティーへの理解促進を目指す団体「金沢レインボープライド」は毎年秋にパレードなどの催しを開いていて、24日は石川県金沢市で開いた記者会見で2026年10月の「金沢プライドウィーク」に参加するゲストなどを発表しました。2026年はリアリティショーなどに出演する同性愛者のフーウェイさんや、去年、