佐藤淑乃がクールに変身した姿を披露した(C)Volleyball Worldバレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのインスタグラムを更新。佐藤のクールなモデル姿の写真を公開した。専属マネジメント契約を締結している「ポニーキャニオン」の宣伝スチールに登場した24歳の佐藤は、上下グレーのジャケットを着用し、両手をポケットに入れて凛とした表情を見せ、超絶クールに“変身”した。【写真】「試合とは違っ