All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「身長180cm以上と知って驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：成田凌（182cm）／56票2位に入ったのは、成田凌さんです。1993年生まれの成田さんは、2013年から男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）の専