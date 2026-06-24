お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんは6月23日、自身のInstagramを更新。三女との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】太田博久の親子ショット「代々木八幡宮」太田さんは「代々木八幡宮」とつづり、1枚の写真を投稿。東京・代々木八幡宮を訪れた際の三女との親子ショットです。境内のベンチに姿勢を正して座る2人。太田さんは赤と白のギンガムチェックのシャツを着て珍しい丸刈り姿となっています。三