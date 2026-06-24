転んで足を痛め、動けなくなってしまった。【恐怖の体験】転倒した女性を見つけた男子高校生3人組がやって来て…今、思い出すとゾッとする出来事寒さと痛みで、路上にとどまったままの私。すると1台の車が通りかかった。東京都の60代女性（投稿時）・Sさんの実体験。＜Sさんからのおたより＞雪の日の翌日、仕事で出先へ向かう途中で自転車が転倒して足を痛めてしまいました。両手で膝を抱えていないと激痛が走り、どうすることもで