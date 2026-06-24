池田美優（みちょぱ）と藤田ニコルが産休中の今、バラエティー番組におけるバラドルの勢力図に変化が起きている。そんななか、好きと言われるバラドルもいれば、苦手と言われる人もいて─。【結果一覧】「好きな」バラドルランキングTOP5「バラドルは芸能界にしがみつく人、いちばんガツガツしている人たちが集まるところ。そのガツガツ感が好まれるか不快かで、好きと苦手に分かれる」と言うのは、芸能評論家の宝泉薫さん。そ