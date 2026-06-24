奈良市の高齢者施設で、入所者の女性の顔を手で叩き、重傷を負わせた疑いで、介護福祉士の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、奈良市の介護福祉士・西谷宏詞容疑者（42）です。 警察によりますと、西谷容疑者は、22日午前3時すぎ、勤務している奈良市内の高齢者施設で、担当している入所者の女性（90代）の顔に複数回暴行を加えた疑いが持たれています。女性は右眼窩底骨折の重傷だということです。 警察の調べ