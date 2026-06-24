気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）は「強い」勢力を維持して北上し、26日にかけて沖縄本島に接近。その後、27日には九州や四国、本州の南を進む見込みです。また、マリアナ諸島付近の台風8号（ヒーゴス）は今後北東へ急カーブし、27日には熱帯低気圧に変わり、関東に接近するおそれがあります。依然として「ダブル台風」の動向や、活発な梅雨前線の影響に厳重な警戒が必要です。 【画像をみる】