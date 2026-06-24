「プリンス・グループ」が本社としていたプノンペンのビル＝2025年11月（共同）米英政府は23日、カンボジアを拠点とした中国系犯罪組織「プリンス・グループ」の幹部や世界各国の関連会社を経済制裁リストに追加したと発表した。プリンスは世界各国で大規模な特殊詐欺などで得た犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）のために不動産や株式などに投資。新たに加わった制裁対象には、共同通信がこれまで報じた日本の首都圏で資