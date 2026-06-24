東京のいわゆる「吉原地区」にある高級性風俗店で女性従業員に売春の場所を提供したとして、経営者の男ら5人が逮捕されました。【写真を見る】東京「吉原地区」にある高級性風俗店「ルーブル」を摘発 売春防止法違反の疑いで経営者ら5人を逮捕約8年半で55億円売り上げか警視庁売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、台東区にある、いわゆる「吉原地区」の性風俗店「ルーブル」の経営者・宮下喜広容疑者（55）ら5人で、お