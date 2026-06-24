台風7号と台風8号の「ダブル台風」が日本列島に近づく恐れがある。気象予報士の竹内青空氏が、今後の動向や各地への影響、必要な対策を解説した。【映像】ダブル台風、今後の進路予測直近の情報で「非常に強い勢力」から「強い勢力」に変わった台風7号は、現在北へ時速10キロで進んでいる。この後は北寄りへと進路を取り、26日には沖縄本島に直撃する恐れがあるという。さらに、週末の27日から28日にかけては本州の南の海上を