日本そばチェーン「ゆで太郎」が急成長を遂げている。現在、約230店舗を展開しており、これは業界2位の2倍以上の店舗数だ。なぜ急成長できたのか。そこには、勤めていた弁当チェーン店の取締役を辞め、新たな道を切り拓いてきた「ゆで太郎」を率いる池田智昭社長のこだわりがあった。フリージャーナリストの前屋毅さんが聞いた――。（第2回／全3回）■のり弁に感動し「ほっかほっか亭」に入社そばチェーン店のゆで太郎は業界トッ