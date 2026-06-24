芸能プロダクション・テンカラットとプロデュースカンパニー・ミュージックレイン新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」第2弾発掘企画となる全国オーディションが、きょう24日から募集開始された。新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」○オーディション最終審査には、今泉力哉監督、門脇康平監督がゲスト審査員として参加「OPALIS」は、田中麗奈、井浦新らが所属する芸能プロダクション・テンカラットと、戸松遥、雨宮天らが所属