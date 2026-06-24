後発なのに業界1位。しかも駅前には店をほとんど出していない。そばチェーン「ゆで太郎」の急成長の秘密はどこにあるのか。運営会社・ゆで太郎システムの池田智昭社長は「郊外にはそば屋がなかった。そこがブルーオーシャンだった」と語る。フリージャーナリストの前屋毅さんが取材した――。（第1回／全3回）撮影＝プレジデントオンライン編集部ゆで太郎システムの本社で取材を受ける池田智昭社長 - 撮影＝プレジデントオンライン