楽天証券は6月19日、こどもNISAや金融教育についてのアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年5月15日〜5月19日、長子が中学生以下の子どもを持つ保護者1,000人を対象にインターネットで行われた。○こどもNISAは「聞いたことがある」層が中心「こどもNISA」は、0〜17歳の未成年者を対象とした、2027年1月から始まる新しい非課税投資制度。長期・安定的な投資を通じて、大学進学などにともなう子どもの必要資金を備えたいとい