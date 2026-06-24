ウォルト・ディズニー・カンパニーは、かつて『007』シリーズの買収を目指していたようだ。ディズニーを率いてきたボブ・アイガーが明かしている。 アイガーは米のインタビューで、ディズニー在任中に検討していた大型買収や合併構想について回想。その中で、『007』フランチャイズを買収候補のひとつに挙げていたことを認めたという。 アイガーといえば、ディズニ