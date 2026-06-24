ローソンは6月24日より、毎日1万名に、ローソンオリジナル冷凍食品「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たるSNSキャンペーンを開催している。ローソン毎日1万名に「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たる本キャンペーンは、ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォローの上、キャンペーンの対象ポストをリポストすると、抽選で対象商品の(持ち帰り限定)無