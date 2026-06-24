強豪オランダと引き分け、チュニジアに圧勝した日本。サッカーワールドカップが盛り上がりを見せる中、東京都が、"水道"と"サッカー"の意外な因果関係を示すデータを公開し、話題となっています。(水道局)サッカー #ワールドカップ 等のイベント放送時には、お客さまの水使用量が急激に変動することがあります。東京都水道局では予め水量・水圧を調整するなど、お客さまに影響を与えないよう安定した水の供給に努めています。オラ