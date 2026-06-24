オリックスが完封勝利で連敗を2でストップパーソル パ・リーグ公式戦は23日、3試合が行われた。楽天は西武に勝利し、山形県開催試合で8年ぶりの白星。オリックスと日本ハムもそれぞれ完封勝利を収めた。楽天は、山形市での西武戦に8-4で勝利した。先発の瀧中瞭太投手は6回2失点で4勝目を挙げた。打線は2点を追う3回、カーソン・マッカスカー外野手の2点適時打と村林一輝内野手の2点適時二塁打で逆転に成功。5回にもマッカスカ