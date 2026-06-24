俳優イ・ミンホが、世界中のファンから届いた誕生日プレゼントに感謝の気持ちを伝えた。イ・ミンホは6月23日、自身のSNSを通じて「Thank U」「Love U」「Miss U」という短いメッセージとともに、複数の写真を公開した。【写真】イ・ミンホ、大量の誕生日プレゼントに感謝写真の中のイ・ミンホは、ファンが用意した誕生日プレゼントでいっぱいになった空間で、明るい笑顔を浮かべている。部屋の中はさまざまなプレゼントやお祝いの