少女時代のテヨンが、日本のヒット曲をリメイクする。テヨンは、「J-POP REMAKE」プロジェクトを通じて、日本のシンガーソングライターtuki.のヒット曲『晩餐歌』を韓国語で再解釈する。【写真】テヨン、“痩せこけた姿”に心配の声相次ぐ6月23日、「J-POP REMAKE」プロジェクトはティザーイメージを公開し、第1弾リメイクアーティストを紹介した。（写真提供＝OSEN）テヨン「J-POP REMAKE」プロジェクトは、日本のメガヒット曲を