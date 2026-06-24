ファミリーレストラン「ココス」では7月1日から「今月のグルメ〜7月〜」を開催し、暑い夏の定番メニュー“冷やし中華”をラインアップする。空港店舗を除く、計504店舗で販売予定。【「ローストビーフと赤海老の冷やし中華」の画像はこちら】◆ローストビーフと赤海老の冷やし中華1,290円(税込1,419円)ローストビーフや赤海老をトッピングした“ごちそう冷やし中華”。ダイスカットトマトやキュウリ、オクラ、錦糸玉子、ワカメ、ゆ