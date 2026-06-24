歌手のG.NAが約10年ぶりの音楽活動を予告した。G.NAは6月23日にSNSを更新。【写真】G.NAの“性スキャンダル”ファン投票の結果を公開し、初のセルフリメイク曲として『I'll Get Lost, You Go Your Way』を選んだと明かした。彼女は「すべての投票を集計した結果、最初のリメイク曲が正式に決定した。現在、リメイクバージョンの制作を進めている」と伝えた。続けて「皆さんからのメッセージを読みながら、この曲が私自身を含め、ど