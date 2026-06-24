イトーヨーカ堂では、惣菜や精肉での取り組みに加え、導入を進めている鮮魚の対面販売が順調に推移したことで、今年2月までの営業利益は2019年以来6年ぶりに最終黒字に転じた。実施店舗では未実施店と比べて売上は約1･5倍もの差があった。小売各社では惣菜に加えて、鮮魚などの対面販売を強化する傾向にある。価格競争が強まるなか、いかに来店意欲を高めて支持を獲得できるか。〈鮮魚の対面販売が好調、売上は未実施店の約1.5倍〉