あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オリーブヤング」の略語は？「オリーブヤング」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オリヤン」でした！オリヤンとは、韓国最大級のヘルス＆ビューティ専門店「オリーブヤング」のこと。韓国