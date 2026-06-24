Metaが大手メガネメーカー・EssilorLuxotticaと共同開発したAI搭載スマートグラス「Meta Glasses」を2026年6月23日に発表しました。価格は299ドル(約4万8100円)から、複数の国・地域で発売予定で、フレームやレンズ、カラーを組み合わせた26種類が用意されます。Ray-Ban MetaやOakley Metaとは異なり、今回はRay-BanやOakleyの名称を付けないMeta独自ブランドの製品として展開します。 We’re Partnering With EssilorLuxottica to