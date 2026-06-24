芸術士と園児の作品展高松市の派遣事業報告 子どもたちの創造力を伸ばそうと、高松市は2009年からさまざまな芸術分野のアーティストを「芸術士」として幼稚園や保育所などに派遣しています。 保育所や幼稚園での芸術活動に興味のある学生らを対象にしたインターンシップを2026年9月に予定しており、6月25日から参加者を募集します。 日程は9月1日～3日と、8日～10日で、5人ずつ募集します。初