ＮＨＫマイルＣ５着以降、休養しているダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、秋にセントウルＳ・Ｇ２（９月６日、阪神競馬場・芝１２００メートル）からの始動を予定していることが分かった。その内容次第でスプリンターズＳ（９月２７日、中山競馬場・芝１２００メートル）でのＧ１挑戦か、スワンＳ・Ｇ２（１０月１２日、京都競馬場・芝１４００メートル）に転戦する予定。福永調