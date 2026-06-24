韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「생일 축하해요（センイル チュカヘヨ）」の意味は？「생일 축하해요（センイル チュカヘヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、お誕生日に関する韓国語です。「생일 축하해요（センイル チュカヘヨ）」はどうい