ドジャース・大谷翔平（31）のファミリーに新たな一員が加わった--大谷が自身のインスタグラムで妻の真美子さん（29）との間に第二子が誕生したことを発表したのは、6月19日（日本時間20日）のことだった。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】大谷が今年乗り換えていた「全面フルスモークの巨大ベントレー」。かつての愛車はポルシェだった「第二子誕生を電撃発表した当日は『育児休暇』で試合を欠場した大谷選手でしたが、翌2