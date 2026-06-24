モデルで女優の鶴嶋乃愛が２４日までに自身のインスタグラムを更新。「お気に入りコーデ」で水族館を訪れたことを報告した。「お久しぶりの水族館神秘的な空間に終始うっとりしておりました」と書き出した鶴嶋は、「＃のあくろーぜっと」とハッシュタグを付けると、「お気に入りコーディネートです」と一言。また、「友人がいつも撮ってくれるほっぺフォト。愛ですねきっと」や「友人のお気に入りのフォトはこちらみたいで