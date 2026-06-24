フランス代表のデシャン監督が２３日（日本時間２４日）、母の葬儀に参列するためチームから離脱し一時帰国した。同国連盟が発表した。２６日（同２７日）の１次リーグ第３戦ノルウェー戦のベンチからも外れる。離脱期間中はアシスタントコーチのギー・ステファン氏が指揮を執る。同連盟の発表によると、訃報が届いたのは２３日の朝だという。「監督とご家族に心よりお悔やみ申し上げるとともに、全面的に支援することを約束す