タレントの渡辺満里奈が22日、オフィシャルブログを更新。タレントの辺見えみり、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子と女子会を開催したことを報告した。 おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 この日、渡辺は「にぎやか女子会」と題してブログを更新すると、「TFMの『TOKYO SPEAKEASY』でふたりで喋り倒した