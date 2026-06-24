あなたは読めますか？突然ですが、「鮑」という漢字読めますか？高級食材として名高いあの貝ですが、魚偏に「包」という字面を見ると、一瞬読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あわび」でした！「鮑」とは、ミミガイ科の大型の巻貝のことです。コリコリとした独特の食感が特徴で、刺身や磯煮、ステーキなどで珍重されます。古くから縁起物として「熨斗鮑（のしあわび）」に加工され、贈り物に