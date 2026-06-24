あなたは読めますか？突然ですが、「痛恨」という漢字読めますか？スポーツの試合での大きなミスや、取り返しのつかない失敗をした際によく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「つうこん」でした！痛恨は、ひどく残念に思うことや、大変に悔やむことを意味します。「痛」は激しい苦しみ、「恨」はうらみや悔しさを指し、心が痛むほどに強く後悔するニュアンスが含まれています。具体的な使い方として