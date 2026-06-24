２２日、寧波オリンピックスポーツセンター体育場の建設現場。（ドローンから、寧波＝新華社記者／江漢）【新華社寧波6月24日】中国浙江省寧波市で建設が進む寧波オリンピックスポーツセンター体育場は22日、本体構造が完成し、工事は重要な節目を迎えた。建設大手の中国建築第三工程局が施工を担い、完成後は8万1千席、延床面積約20万平方メートルの大型総合スタジアムとなる。２２日、寧波オリンピックスポーツセンター体育場