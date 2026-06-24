東京都内に住む80代女性が、著名人が投資を勧めているように見せかけた生成AIのフェイク動画から誘導され、1億円近くをだまし取られた。警視庁は現金500万円を受け取った疑いで台湾出身の女を逮捕した。女は詐欺グループに勧誘され犯行に加担していたという。生成AI偽動画からLINEへ誘導22日、東京・神田署でカメラが捉えたのは、振り返った瞬間にうつむいた女。台湾出身の葉彦岑容疑者（28）だ。台湾の詐欺グループの受け取り役と