お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演。自身の生活リズムを明かした。この日は木梨をゲストに迎えた後編。LINEの話題になり、自身が入っているグループLINEの数を「1個」と明かし、MCの若槻千夏に驚かれた木梨。「LINEを始めること自体も、ヒロミに携帯を取られて“やれよ！”って勝手に押されたから。“は〜めんどくせ”とか言