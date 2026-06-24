木原官房長官は24日午前の記者会見で、中国で日本人2人が「国家輸出入禁止貨物密輸罪」の疑いで拘束されたことを明らかにした。木原長官は「在瀋陽日本国総領事館および在大連領事事務所は、大連において邦人1名を5月18日に国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した容疑で拘束した旨の通報を同19日に、また別の邦人1名を同25日に同容疑で拘束した旨の通報を同26日に現地税関当局からそれぞれ受けている」と述べた。その上で「本件事案は