【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は２３日、ペンシルベニア州で記者団に、イランが国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による査察に同意したと改めて主張し、「１００％行われる」と強調した。イラン外務省は、攻撃を受けた核施設の査察計画はないとしている。トランプ氏は「彼らは間違っている。もし彼らの言う通りなら、今すぐ協議を中止する」と述べた。査察官の現地入りは、「適切な時期だ。急ぐ必要はない」と語った