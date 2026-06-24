結婚を発表した女優しゅはまはるみ（51）が24日、インスタグラムを更新。多くのフォロワーから祝福を受け、感謝をつづった。しゅはまは結婚発表から一夜明け、「昨日は本当にたくさんの温かい祝福のメッセージをありがとうございました！！全部読ませていただき、更に喜びが増しました」と感激。「ただただ楽しんだ写真撮影の日それ見て喜んでくださる沢山の方これが"幸せ"というものなんだねえと二人でニコニコと噛み締めまし