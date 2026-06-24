気象庁は24日朝、台風7号に関する全般気象解説情報を発表した。気象庁によると、台風第7号は、25日から27日頃にかけて、強い勢力で南西諸島に接近する見込み。沖縄地方に対して、26日は暴風に厳重に警戒し、25日から27日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒するよう呼びかけている。気象概況「非常に強い」台風第7号は、24日午前3時には沖縄の南にあって、1時間に約10キロの速さで北へ進んでいる。中心の気圧は950ヘクトパスカル、