“筋肉アナウンサー”の異名をとるKBC九州朝日放送の三澤澄也アナウンサーが24日までにインスタグラムを更新。同局内での人事異動について報告した。「この度、7月1日付で九州朝日放送の『東京支社総合営業部副部長』として異動することになりました」と報告。「福岡を離れます。そして、アナウンサーとしてテレビやラジオに出演することもなくなります」と説明し、「振り返ると、楽しかった思い出ばかりです。考えられないような