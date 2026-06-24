見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「白日の夢」の第63回が６月24日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】黒川から話を聞いたりん。ツヤを支えようと…連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人