「アルファード」改良モデルの現状は？トヨタの高級ミニバン「アルファード」が、2026年6月に改良されました。改良前は、長い期間にわたり受注を停止していましたが、改良後はおおむね順調に受注しています。トヨタの販売店スタッフに、現場の状況を聞いてみました。【画像】超カッコいい！ これが新型「アルファード」です！（30枚以上）販売店スタッフによると、以前は受注を停止していたため、待っていた顧客が多く、現在