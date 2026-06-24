株式会社昭和商会は、コードレスミストファン『ミストワークファンPlus』を6月末に発売する。水道や電源の確保が難しい現場での使用を想定した製品で、『ミストワークファン』の後継モデルにあたる。 （関連：【画像】稼働時間は風量・ミストともに弱で首振りONの場合は約3.5～9.5時間） タンク容量を従来の23Lから27Lへ増量したほか、高圧噴霧方式の改良により、より細かく蒸発しやすいミストの噴