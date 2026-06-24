気温が高くなってくる時期には、水筒が欠かせなくなります。しかし、忙しい朝はうっかり忘れものをしてしまうことも……。そんなとき、保護者は学校に届けたほうがいいのでしょうか。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『小学生の子どもが水筒を忘れて学校に行ってしまった。私が朝用意するのを忘れたから。届けた方がいいよね？水道の水も飲めるけれど、みんなならどうする？』子どもが水筒を持たず