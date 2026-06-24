子どもとのスキンシップは、ママにとってかけがえのない時間です。幼い頃は当たり前のようにしていたハグも、成長とともに「いつまでしていいのだろう」と迷う瞬間が訪れるのではないでしょうか。今回の投稿は、小学3年生の息子と今もハグをしているママの、“やめどき”についての悩みです。『「おめでとう」「がんばったね」とハグすることはまだあるし、息子も嬉しそう。でも、こういうのって何歳くらいでしなくなるの？』子ど