〜 上場主要メーカー2027年3月期決算「想定為替レート」調査 〜歴史的な円安が加速する中、主な株式上場メーカー103社の2026年度決算（2027年3月期）の期首ドル想定為替レートは、1ドル＝150円が60社（構成比58.2％）と約6割を占めた。平均値は1ドル＝151.4円で前期に比べて9.8円の円安となった。調査を開始した2011年3月期首以降の16年間で、「想定為替レート」がドルに対し最安値を更新し、初めて150円を突破した。近年